مصدر تركي: أردوغان يؤجل زيارة الولايات المتحدة بسبب تغيير في برنامجه الزمني

أفاد مصدر تركي مطلع اليوم الجمعة، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر تأجيل رحلة إلى واشنطن كانت مقررة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في التاسع من مايو المقبل.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن تركيا والولايات المتحدة ستبحثان تحديد موعد جديد لزيارة أردوغان.

وأشار المصدر إلى أن تأجيل الزيارة يتعلق بتغيير في برنامج أردوغان.

من ناحية أخرى قال متحدث باسم البيت الأبيض إنه لم يسبق الإعلان عن الاجتماع من الجانب الأمريكي.

يشار إلى أن هذه الزيارة لو تمت كانت ستكون الأولى التي يلتقي فيها الزعيمان في البيت الأبيض، وكان آخر لقاء بينهما على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في يوليو الماضي.

وقالت بلومبرج في وقت سابق اليوم الجمعة، إن اللقاء بين بايدن وأردوغان يأتي في وقت حساس في مسيرتهما السياسية، حيث يواجه بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر، بعد مواجهة سابقة في 2020.

كما تعرض أردوغان الذي يرأس تركيا منذ 2003، لهزيمة محرجة أواخر الشهر الماضي في الانتخابات البلدية، فيما ابتعد الناخبون في أنحاء البلاد عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ورغم ذلك، يواصل أردوغان القيام بدور بارز على الساحة الدولية.

ويعتزم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، زيارة اسطنبول اليوم الجمعة، في مسعى للحصول على دعم الرئيس التركي كي يتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

واستقبل الرئيس أردوغان الأسبوع الماضي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لمناقشة جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.