الحكم على طبيب في مستشفى برلين بالسجن بتهمة التسبب في وفاة مريضين

أصدرت محكمة في برلين حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على طبيب قلب كبير في مستشفى شاريتيه في برلين بسبب وفاة مريضين.

وأدانت المحكمة الطبيب البالغ من العمر 56 عاما بتهمتين بالقتل غير العمد بعد أن قررت أن الطبيب كان مسؤولا عن قتل المريضين بجرعات زائدة من مخدر البروبوفول.

وكان المريضان، وهما رجل يبلغ من العمر 73 عاما توفي في عام 2021 وامرأة تبلغ من العمر 73 عاما توفيت في عام 2022، يتلقيان العلاج في وحدة العناية المركزة للقلب بالمستشفى.

ونفى الطبيب هذه الاتهامات أثناء المحاكمة وشكك في كمية الأدوية التي تم ادعائها في لائحة الاتهام. وقال الطبيب إنه أعطى كلاهما مسكنا لتقليل معاناتهما.

وكان الادعاء قد طالب بإدانة الطبيب بالقتل العمد والحكم عليه بالسجن مدى الحياة. كما طلب المدعي العام مارتن كنيسبل من المحكمة منع الطبيب من ممارسة الطب مدى الحياة.