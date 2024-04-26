المفوضية الأوروبية بصدد الإفراج عن مساعدات بـ68 مليون يورو للفلسطينيين في غزة

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قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيفرج عن 68 مليون يورو أخرى (72.7 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة في غزة.

وقالت المفوضية في بيان صحفي اليوم الجمعة: "في ضوء التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد في الاحتياجات على الأرض، تعمل المفوضية على زيادة تمويلها لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة".

ويهدف المبلغ الإضافي إلى "زيادة المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي ودعم الملاجئ، وذلك من بين أمور أخرى".

وبذلك يصل المبلغ الإجمالي لمساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في غزة والمنطقة بشكل أوسع إلى 193 مليون يورو منذ بداية العام.

وإلى جانب المساعدات المالية، يشارك الاتحاد الأوروبي أيضا في إسقاط الإمدادات التي تقدمها الدول الأعضاء والحلفاء جوا على المنطقة الساحلية المغلقة.

وتقول المفوضية إنها مولت أيضا نقل أكثر من 130 طنا من إمدادات الملاجئ والصحة والمياه والصرف الصحي التي تبرعت بها أيرلندا والشركاء في المجال الإنساني.

وتتعرض غزة لقصف إسرائيلي مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولقي نحو 35 ألف شهيد فلسطيني حتفهم منذ اندلاع الحرب في غزة.