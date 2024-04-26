 عمرو أديب: بداية انتفاضات الجامعات في أوروبا وأمريكا قد تؤثر على حرب غزة - بوابة الشروق
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عمرو أديب: بداية انتفاضات الجامعات في أوروبا وأمريكا قد تؤثر على حرب غزة

 أحمد علاء
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:09 م

 قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما يحدث في غزة لم يحدث في أي مكان بالعالم. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن القتل في غزة لا يتوقف وأن إسرائيل لا يوقفها أحد.

وأوضح أن بداية انتفاضات الجامعات في أوروبا والولايات المتحدة قد تؤثر على مجريات حرب غزة.

وأشار إلى أن العالم منح إسرائيل فرصة للدفاع عن نفسها والرد على المهانة التي تعرضت لها في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى)، لكن الآن لم يعد أحدٌ يتحمل مزيدًا مما يحدث في غزة.

ونوه بأنّ الأيام المقبلة ستشهد انتفاضات أكبر في دول الغرب وذلك انفجارًا في وجه التوحش الإسرائيلي.

يشار إلى أن العديد من الجامعات في الولايات المتحدة ودول أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تشهد احتجاجات طلابية كبيرة دعمًا لغزة وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.


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