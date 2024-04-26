تقرير: إسبانيا توافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت

وافقت إسبانيا على إمداد أوكرانيا بصواريخ باترويوت المضادة للطائرات، أمريكية الصنع، فيما حث الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الدول الأعضاء بهما على تكثيف الدعم وإرسال الصواريخ ذات مرتفعة التكلفة لكييف.

وذكرت صحيفة "أل بايس"" الإسبانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في الحكومة لم تحدد هويتها، أن قرار تقديم كمية منخفضة من الذخيرة يأتي بعدما رفضت إسبانيا إرسال نظاما كاملا –بما في ذلك القاذفة- التي نشرها منذ 2013 في مدينة أضنة التركية القريبة من الحدود السورية.

وطلبت أوكرانيا من حلفائها سبعة أنظمة باتريوت أخرى، على الأقل، أوائل الشهر الجاري. ولم تتعهد سوى الحكومة الألمانية حتى الآن بإرسال المزيد. وبهذا يرتفع عدد الأنظمة التي أرسلتها برلين لكييف إلى ثلاثة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمتلك إسبانيا ثلاثة أنظمة باتريوت، ويشتمل النظام على قاذفة صواريخ ورادار ومحطة تحكم. واشترتهم مستعملين من ألمانيا بين عامي 2004 و 2014.