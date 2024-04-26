 وفاة المخرج الألماني فيرهوفن عن عمر يناهز 85 عاما - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وفاة المخرج الألماني فيرهوفن عن عمر يناهز 85 عاما

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 7:56 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 7:56 م

 

توفي المخرج الألماني ميشائيل فيرهوفن، المعروف على مستوى دولي بإخراج فيلم "ذا وايت روز" من إنتاج 1982 وفيلم "ذا ناستي جيرل" من إنتاج 1990 عن عمر يناهز 85 عاما.

وتوفي فيرهوفن يوم الاثنين الماضي، بعد إصابته بحالة مرضية خطير وقصيرة، وفقا لأسرته التي أكدت وفاته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وقال ابنه المخرج والكاتب السينمائي سايمون فيرهوفن: "لكن فقدنا عالما بأكمله. إنه أمر مؤلم بصورة يصعب تخيلها".

وتعامل فيرهوفن بشكل مكثف مع الماضي النازي لألمانيا في أعماله. ويصور فيلم "ذا وايت روز" مجموعة حقيقية مقاومة مناهضة للنازية في ميونخ تضمنت الشقيقين صوفي وهانس شول.

وأعقب فيلمه "ذا ناستي جيرل"، الذي تم ترشيحه لنيل جائزة أوسكار، اضطرابات شهدتها بلدة صغيرة غربي ألمانيا بعد بدء مشروع بحثي لامرأة محلية في كشف التورط المخزي لمعظم العائلات البارزة في البلدة في النظام النازي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك