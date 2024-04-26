اتفاق كوري امريكي ياباني على التعاون في ضوابط التصدير وحماية التكنولوجيا

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في سول، اليوم الجمعة، أن مسؤولين كبار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقدوا محادثات واتفقوا على تعزيز التعاون في ضوابط التصدير وحماية التكنولوجيا.

وقالت الوزارة: إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع يُسمى "قمة شبكة حماية التكنولوجيا المزعزعة"، في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويشير مصطلح "التكنولوجيا المزعزعة" إلى التقنيات التي قد تغير الوضع التكنولوجي الراهن ولها تأثير حاسم على الاقتصاد الوطني والأمن، في مجالات تشمل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

وفي الاجتماع، تعهد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بالعمل بشكل وثيق مع الحكومتين الأمريكية واليابانية لحماية التقنيات الرئيسية المرتبطة مباشرة بالأمن القومي.