الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1005 جنود أوكرانيين في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن مقتل وإصابة ألف وخمسة عسكريين أوكرانيين في معارك شهدتها عدة جبهات على مدار الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة، في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية، أن قواتها عززت خلال الـ24 ساعة الأخيرة مواقعها في جبهات القتال، بعد أن قامت بتصفية 1005 عسكريين أوكرانيين، بين قتيل وجريح، وإسقاط 193 مسيرة، وصاروخا.

وأضافت أن قواتها تمكنت أيضا خلال يوم واحد من تدمير ثماني ناقلات جند مدرعة، وأربعة مستودعات للذخيرة، ورادار واحد.

يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 دون أن تتمكن من حسم نتائجها لفائدتها حتى الآن، بينما تمكنت سلطات كييف من التصدي لتوغل القوات الروسية في أراضيها، وأجبرتها في كثير من الأحيان على التراجع، بفضل دعم مالي ولوجيستي كبيرين من الدول الغربية.