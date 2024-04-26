استقبلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، أفواج معسكر يلا كامب "Yalla Camp"، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بهدف تعريف الشباب بالمعالم السياحية في بلادهم، وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المعسكر انطلق بمدينة نويبع، خلال الفترة من 26 حتى 29 أبريل الجاري بمشاركة 50 شاب وفتاة؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى استقبال الشباب من قبل اللجنة المنظمة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية جنوب سيناء، وجار تنفيذ برنامج المعسكر بمدينة نويبع، ويتضمن ألعاب "الكروس فيت، وألعاب رياضية وترفيهية.

وأشار إلى تنفيذ برنامج سياحي للشباب بمدينة دهب يتضمن جولات حرة وزيارة جبل الطويلات والبلوهول، وحفلات سمر، إضافة إلى تنفيذ رحلة بحرية بمدينة طابا.