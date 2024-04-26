أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق أن لاعبي الأبيض التركيز بقوة في مباراة دريمز الغاني، في المباراة المُقرر إقامتها ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة فريق الزمالك أمام دريمز الغاني صعبة، وهذا أمر جيد، لأن لاعبي الزمالك يظهرون في مثل هذه المباريات".

وأضاف: "التعادل السلبي في مباراة الذهاب جعلت الأمور صعبة، لذا على لاعبي الزمالك التركيز، وتجاهل أي مواقف أخرى، والتركيز على التتويج بهذه البطولة".

وتابع: "على الزمالك الحذر بقوة أمام دريمز، وعلى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق عدم التأليف في التشكيل، فنحن نريد الحصول على أكبر استفادة من اللاعبين الأساسيين".

وأكمل: "التشكيل الأنسب للزمالك في مباراة دريمز يتكون من محمد عواد وعمر جابر وأحمد فتوح وحمزة المثلثوثي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الجزيري".

وواصل: "يجب حماية الدفع بتشكيل قوي في خط الوسط، ثم البحث عن الكثافة الهجومية، يجب ألا يكون الزمالك رد فعل في هذه المباراة".

واستطرد: "أتمنى أن يفوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأن يواجه الفريقان بعضهما البعض في كأس السوبر الإفريقي".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "على الأهلي الحذر في مباراة اليوم، ففريق مازيمبي يلعب خارج ملعبه أفضل من داخل ملعبه".