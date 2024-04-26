جدل في جواتيمالا بشأن مزاعم حول الاتجار بالأطفال

ذكر المدعي الخاص، رافائيل كوروتشيتشي على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/، الذي كان يعرف سابقا باسم/تويتر/، أن المدعين العامين في جواتيمالا فتشوا مكاتب منظمة /انقذوا الطفولة/، وهي منظمة إغاثة غير حكومية مقرها بريطانيا، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الأطفال.

وربطت صحيفة /لا هورا/ عملية البحث التي جرت أمس الخميس بالاشتباه في تورط منظمات غير حكومية، في الاتجار بالأطفال، واتصال من المدعين الجواتيماليين، إلى ممثلي الادعاء، في ولاية "تكساس" بالولايات المتحدة.

وقال كوروتشيتشي، رئيس وحدة الادعاء، التي تحقق في الإفلات من العقاب إن الأمر بالتفتيش جاء، في أعقاب شكوى وإن ممثلي الادعاء في تكساس طلبوا المساعدة.

ورفضت منظمة "انقذوا الطفولة" المزاعم. وقالت في بيان على موقعها الالكتروني "إننا أصبنا بالصدمة والحيرة بسبب التفتيش غير المسبوق لمكاتبنا من قبل الوزارة العامة في جواتميالا. ولم يتم تقديم أي ادعاءات محددة لنا وليس هناك اي دليل لدعم المزاعم بشأن سوء السلوك"..

وأضاف البيان أن المنظمة نشطة في جواتيمالا منذ حوالي 50 عاما ودائما تقدم الحماية للأطفال.