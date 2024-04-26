محكمة رومانية تقضي بإمكانية الاستمرار في محاكمة الأخوين تيت

قضت محكمة في بوخارست اليوم الجمعة، بإمكانية الاستمرار في قضية محاكمة المؤثر (إنفلونسر) المثير للجدل أندرو تيت وشقيقه تريستان بتهم من بينها الاتجار بالبشر.

وقررت محكمة مدينة بوخارست أن لائحة الاتهام، التي كانت جاهزة منذ ما يقرب من عام، تفي بالمتطلبات الرسمية.

وإذا رغبا في الاستئناف، فعلى المتهمين أن يفعلا ذلك في غضون ثلاثة أيام. ويمكن فقط بعد هذه الفترة تحديد موعد للمحاكمة.

واتهم الأخوان تيت واثنان من المتواطئين معهما المشتبه بهم بإجبار الشابات على المشاركة في مقاطع فيديو جنسية لأغراض تجارية.

وبعد محاكمتهما في رومانيا، سيتم تسليم أندرو تيت (37 عاما) وتريستان تيت (35 عاما)، وهما يحملان جنسية بريطانية أمريكية مزدوجة، إلى المملكة المتحدة، حيث يواجهان إجراءات منفصلة بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر التي ارتكبت بين عامي 2012 و2015.

وأصبح أندرو تيت معروفا بمنشوراته المعادية للنساء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لديه ملايين المتابعين.

وتم القبض على الأخوين تيت والشركاء المشتبه بهم لأول مرة في بوخارست في ديسمبر 2022 ولكن تم إطلاق سراحهما قيد الإقامة الجبرية بعد ثلاثة أشهر. وهم طليقان منذ أغسطس من العام الماضي ولكن لا يسمح لهما بمغادرة رومانيا.