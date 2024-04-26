مايكروسوف تتجاوز التوقعات وتسجل نموا قويا في المبيعات والأرباح

تواصل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة للبرمجيات نموها السريع بفضل الطفرة في عروض السحابة ومنتجات الذكاء الإصطناعي.

وأعلنت الشركة من مقرها في مدينة ريدموند، بولاية واشنطن، يوم الخميس أن العائدات ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى أقل قليلا من 62 مليار دولار في الربع المالي الثالث والذي انتهى بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت المحصلة النهائية للأرباح بمقدار الخمس إلى ما يصل تقريبا إلى 22 مليار دولار. وتجاوز كلا الرقمين توقعات المحللين. وارتفعت قيمة أسهم الشركة الأكبر قيمة في العالم، مسجلة قيمة سوقية تصل إلى حوالي 3 تريليون دولار في فترة ما بعد ساعات التداول.