انتخاب رئيس إقليم كردستان العراق بعد غد الثلاثاء

حددت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق بعد غد الثلاثاء موعدا لانتخاب رئيس الاقليم.

وقال اوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاحد: "سيجتمع البرلمان منتصف الأسبوع لانتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان".

وحول توقعاته لعدد الأصوات المتوقعة لمرشح حزبه، قال خوشناو إن "نيجيرفان بارزاني هو مرشح الحزب الديمقراطي والتغيير والاتحاد الوطني والتركمان والمسيحيين وجميع الأطراف التي تربطنا بهم اتفاقيات مشتركة لتشكيل الحكومة".

وأضاف: "في إطار هذه الاتفاقيات، نتوقع حصول نيجيرفان بارزاني على أكثر من 90 صوتاً من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 111 صوتا".

وبحسب ما أعلنت رئاسة البرلمان في وقت سابق، هناك ستة مرشحين يتنافسون على الفوز برئاسة الإقليم منذ تنحي رئيسه السابق مسعود بارزاني عن الرئاسة بداية نوفمبر عام 2017 اثر إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في سبتمبر من العام نفسه.

ويقوم رئيس الإقليم المنتخب بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.