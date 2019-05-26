رئيس وزراء باكستان يهنئ نظيره الهندي على إعادة انتخابه

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هنأ رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الأحد نظيره الهندي، ناريندرا مودي على إعادة انتخابه وتعهد بالعمل معه لتحقيق سلام في جنوب آسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل: "أعرب عمران خان عن رغبته في أن يعمل البلدان معا لصالح شعبيهما".

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء مودي لتحقيق تلك الأهداف" مؤكدا رؤيته للسلام والتقدم والرخاء في جنوب آسيا."

يذكر أن العلاقات بين البلدين شابتها توترات منذ فبراير الماضي، عندما نفذت الهند غارات جوية استهدفت ما وصفته بأنه معسكر للإرهابيين داخل الأراضي الباكستانية.

جاءت الضربات الهندية في أعقاب تفجير سيارة مفخخة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، أسفر عن مقتل 40 رجل شرطة من القوات شبه العسكرية الهندية.

وربما يلتقي خان ومودي خلا قمة منظمة شنغهاي للتعاون الشهر المقبل، طبقا لما ذكره مسؤول بوزارة الخارجية في إسلام أباد.

وتم انتخاب مودي رئيسًا للوزراء في الهند لفترة ثانية مدتها خمس سنوات بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه بهاراتيا جاناتا في الانتخابات البرلمانية التي انتهت يوم الخميس الماضي.