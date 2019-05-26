زيادة ملحوظة في التصويت بانتخابات البرلمان الأوروبي في إسبانيا

أفادت البيانات الأولية بأن إقبال الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي في إسبانيا شهد ارتفاعا كبيرا للغاية مقارنة بالانتخابات الماضية في عام 2014.

وذكرت السلطات القائمة على الانتخابات أنه بحلول الساعة الثانية ظهرا (1200 بتوقيت جرينتش)، أدلى 6ر34 % من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، البالغ عددهم 37 مليون، بأصواتهم، مقارنةً بـ 9ر23 % في الانتخابات الماضية.

كان الإسبان قد أبدوا حماسًا كبيرًا للانتخابات الوطنية في نيسان/أبريل الماضي، عندما تجاوزت نسبة المشاركة 75 %.

ومن بين المرشحين الإسبان البارزين في انتخابات البرلمان الأوروبي الرئيس الكتالوني السابق كارلوس بوجديمون، الذي تم السماح له بالترشح لمقعد في البرلمان الأوروبي رغم أنه يعيش في المنفى في بلجيكا.