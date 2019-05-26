مقتل عشرة من مسلحي «طالبان» في عمليات للقوات الأفغانية شرق البلاد

أفادت مصادر عسكرية أفغانية بأن عشرة مسلحين تابعين لحركة طالبان قتلوا -اليوم الأحد- في عمليات منفصلة شنتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم "بكتيكا " شرق البلاد، وتدمير سيارة مفخخة وعبوة ناسفة كانت بحوزة المسلحين.

وأشارت المصادر - التي وصفت بأنها "رفيعة المستوى " في تصريحات بثتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم - إلى أن القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني قامت باحتجاز ثلاثة مسلحين في عملية منفصلة في منطقة "برمال".

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان، على هذه العمليات حتى الآن.

ويعد إقليم "بكتيكا" من الأقاليم المُضطربة في جنوب شرق أفغانستان، ويشن مسلحو "طالبان" في بعض المناطق النائية في إقليم "بكتيكا" هجمات تستهدف المؤسسات الأمنية والحكومية.