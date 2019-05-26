أعرب المشير الليبي خليفة حفتر، عن أمله في انتهاء المعارك الجارية في طرابلس، معقبًا: «لا نريد لهذه الحرب أن تستمر، ونأمل في حل سريع»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وأوضح حفتر، خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، أن تنظيم انتخابات في البلاد يظل هدفه، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة.

ووصف مطالبات رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق، فايز السراج، له بانسحاب القوات من طرابلس بـ«الهراء»، مؤكدًا أن القوات تواصل تقدمها باتجاه وسط العاصمة.

وتعليقًا على مخاطر تعرض البلاد للانقسام التي أشار إليها غسان سلامة رئيس البعثة الدولية إلى ليبيا، شدد على وحدة الأراضي الليبية، معقبًا: «تقسيم ليبيا هو ربما ما يريده خصومنا، وربما ما يرغب فيه سلامة، لكن هذا لن يحدث أبدا ما دمت حيا».