عقيلتا آبي وترامب تزوران متحف الفن الرقمي بطوكيو

قامت عقيلتا رئيس الوزراء الياباني آكي آبي والرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، بزيارة متحف الفن الرقمي في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد في الوقت الذي مارس فيه زعيما البلدين رياضة الجولف خلال موجة من الطقس الحار غير الموسمي الذي تتعرض له اليابان.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم أن السيدتان الأوليان قامتا أيضا بحضور بطولة مصارعة السومو برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل تناول العشاء في أحد مطاعم شواء الفحم التقليدي.

ويُشار إلى أن الزعيمين سوف يحضران -برفقة عقيلاتهما- مأدبة في القصر الإمبراطوري غدا الاثنين، حيث يتم استقبال ترامب كضيف الدولة الأولى منذ تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو في الأول من شهر مايو الجاري.