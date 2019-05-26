القبض على جندي أمريكي قتل رجلا صدما بسيارته في أوكيناوا اليابانية

ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم إلقاء القبض على جندي أمريكي من القوات الجوية، اليوم الأحد، لقتله أحد السكان المحليين في حادث تصادم بجزيرة أوكيناوا جنوبي اليابان.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن الشرطة المحلية قولها إن السيارة التي كان يقودها الجندي /38 عاما/ اصطدمت بدراجة نارية عند تقاطع طرق في بلدة تشاتان مما أسفر عن مقتل الرجل البالغ من العمر 39 عاما.

وصدمت السيارة الدراجة النارية التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس عندما كانت الدراجة تنعطف إلى اليمين.

ونقلت كيودو عن الجندي القول إنه رأى الدراجة النارية قادمة لكنه لم يعتقد أن سائقها سينعطف يمينا.

وفي يوم الأحد أيضا ، تم اعتقال جندي أمريكي آخر للاشتباه في أنه يقود سيارته مخمورا في مدينة أوكيناوا، حسب كيودو. لكن الرجل (22 عاما) نفى هذا الادعاء.

تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابان في جولة تستمر أربعة أيام وبدأت أمس السبت.

ومن المقرر أن يعقد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثات يوم غد الاثنين.

وينتشرنحو نصف عدد القوات الأمريكية في اليابان البالغة 50 ألف جندي، في أوكيناوا /1600 كيلومتر جنوب غربي طوكيو/.