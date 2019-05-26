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الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر فى : الأحد 26 مايو 2019 - 1:22 م | آخر تحديث : الأحد 26 مايو 2019 - 1:22 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - ضرورة التزام إسرائيل - كقوة قائمة بالاحتلال - بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب الناطق الرسمي السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.

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