روسيا: قفزة قياسية في معدل الوفيات اليومية بكورونا

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 174 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء. فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تخطى إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في روسيا 360 ألفا، وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض مباشرة إلى نحو 3800، بزيادة تزيد قليلا عن واحد بالمئة في معدل الوفيات، وفقا لخدمة الرصد الاتحادية.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الصحة بوفاة أكثر من 100 من العاملين بمجال الصحة فى روسيا نتيجة لأسباب مرتبطة مباشرة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلامية عن ليودميلا ليتنيكوفا المسؤولة بوزارة الصحة قولها: "تم التأكد من (وفاة) 101 شخص (من القطاع الطبي) بالقائمة يوم الجمعة".

وأشارت بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إلى شفاء 12331 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر عدد يومي للمتعافين، ليصبح مجموعهم 131129.