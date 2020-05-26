 شركة «رايان إير» الأيرلندية تستأنف رحلاتها الجوية إلى قبرص يوليو المقبل - بوابة الشروق
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شركة «رايان إير» الأيرلندية تستأنف رحلاتها الجوية إلى قبرص يوليو المقبل

رايان إير
رايان إير
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 5:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 5:21 م

أعلنت شركة "رايان إير" الأيرلندية للطيران، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ تشغيل الرحلات الجوية من وإلى قبرص اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وأوضحت الشركة - حسبما نقلت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أنها ستوفر رحلات جوية يوميًا من بلدان جميع أنحاء أوروبا الشمالية من بينها أيرلندا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا إلى مطارات رئيسية في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص.
وأكدت أنها تخطط لتشغيل 40% من جدول رحلاتها المعتاد في شهر يوليو وذلك بعدما قررت كل من إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان والبرتغال إعادة فتح فنادقها وشواطئها من أجل موسم العطلات العائلية الذي يستمر من يوليو وحتى أغسطس.


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