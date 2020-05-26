 السعودية: عودة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض باستثناء مكة.. وبتدابير احترازية - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مايو 2020 4:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

السعودية: عودة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض باستثناء مكة.. وبتدابير احترازية

الرياض- واس
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 4:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 4:14 ص

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير.
وشددت على استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وفق التدابير المعمول بها حاليا.
كما قررت تعديل ساعات حظر التجوال، ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال (31 مايو) حتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو) يحيث يتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك