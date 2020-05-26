أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير.

وشددت على استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وفق التدابير المعمول بها حاليا.

كما قررت تعديل ساعات حظر التجوال، ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال (31 مايو) حتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو) يحيث يتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.