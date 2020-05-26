ولي عهد أبوظبي ورئيس إندونيسيا يبحثان هاتفيا التعاون بين البلدين وجهود احتواء آثار كورونا

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء هاتفيا مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة بين البلدين وفرص تنميتها ودعمها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك..معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين المزيد من التقدم والازدهار وأن تنعم الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام.

كما تطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة في ما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للاستجابة الفاعلة لمواجهة تحدي "كورونا" وسبل الحد من آثاره الإنسانية على المستويات كافة.