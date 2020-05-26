التعبير عن النفس أو التحدث مع الحبيب أحيانًا يكون صعبًا على البعض لعدم القدرة على إيجاد مجال للحديث أو الفشل في العثور على طريقة لبدء الحوار الذي أصبح أغلبه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيروس كورونا، وهذا يمكن أن يسبب التوتر والحزن ويمكن أن يقود لخسارة الآخرين إذا استمر الأمر طويلًا.

ووفقًا لمجلة "إنك" الأمريكية، فإن طريقة فتح حديث مع الآخرين بسيطة ولا تحتاج إلا للقليل من الجرأة وإيجاد أفكار، وإذا لم تكن تستطيع العثور على مواضيع للنقاش فيمكن الاستعانة بهذه الأفكار:

1- التحدث عن الطقس

الوقت الحالي الطقس متقلب ويمكن الاستفادة من هذا في فتح نقاش مع من ترغب، والتحدث عن المكان الذي تعيش فيه وماذا تفعل خلال تغيير مواسم العام، ثم الانتقال إلى الموضوع الذي ترغب في التحدث به.

2- المدح

المدح في الشخص الذي تتحدث معه سيجعل الحديث بينكم يصبح أكثر عمقًا ومريح وسيكون سببًا في نشأة صداقة فورية تساعد على التحدث في مواضيع مختلفة بعد ذلك، ولكن حاول عدم المدح بشكل مبالغ فيه حتى لا يظهر أن ما يحدث مجرد تصنع وليس محاولة لقول الحقيقة.

3- التحدث عن مكان مشترك

التحدث عن مكان تحبه أو مشترك بينكم سيساعد في التواصل السريع، وقد يكون هذا المكان مقهى أو حديقة ومن ثم الدخول في الموضوع الأساسي الذي ترغب في الحديث عنه.

4- طلب المساعدة

طلب المساعدة من شخص ترغب في التحدث معه ولكن ليس لديك الجرأة لذلك أو لا تعلم كيف، من الخدع الجيدة لأنها تسبب تطور سريع في العلاقة وتجعل الشخص الآخر أكثر انفتاحًا معك.

5- نكتة

قول النكات من الوسائل الذكية أيضًا والتي تجعل الآخر سعيد بالحديث معك منذ البداية ولديه رغبة في التحدث مرات عديدة لأن المرح يجذب الآخرين ولكن حاول أن تكون مرحًا بشكل متزن حتى لا تعطي انطباعًا بأنك شخص غير مسؤول.