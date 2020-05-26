لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي تصوت ضد محاكمة سالفيني بتهمة اختطاف مهاجرين

أعلنت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن زعيم المعارضة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني يجب ألا يمثل أمام محكمة جديدة بتهم اختطاف مهاجرين، وفقا لتصويت غير ملزم.

وقال رئيس اللجنة ماوريتسيو جاسباري للصحفيين إن سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح المحاكمة، وعارضها 13 وخرج ثلاثة من الأعضاء قبل التصويت.

وصرح سالفيني، الذي يقود حزب الرابطة: "لقد تم تحقيق العدالة، لليوم على الأقل. لقد أوقفت نزول /مهاجر/ من اجل المصلحة الوطنية، وليس لتحقيق مكاسب شخصية".

ومع ذلك، فإن المجلس بكامل هيئته لم يصوت بعد على القضية، وليس عليه الالتزام باتباع رأي اللجنة. ولا يمكن محاكمة سالفيني إلا إذا رفع باقي أعضاء مجلس الشيوخ الحصانة عنه .

وكان من المقرر أن يمثل سالفيني أمام قاضي قبل المحاكمة في الرابع من تموز/يوليو في كاتانيا بصقلية، ولكن المحكمة أمامها قضايا كثيرة متراكمة بسبب فيروس كورونا.

وكان قد جرى تعليق الأنشطة القضائية خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، ويواجه القضاة الآن صعوبة في التعامل مع تراكم القضايا.

وترجع القضية إلى تصرفات سالفيني في يوليو 2019، عندما كان مازال وزيرا للداخلية. وقام لعدة أيام بإرجاء نزول 131 مهاجرا من سفينة جريجوريت التابعة لخفر السواحل.

وهدد سالفيني بإبقاء المهاجرين في البحر لأجل غير مسمى، على الرغم من تدهور الوضع على متن السفينة، وذلك حتى وافقت دول أوروبية أخرى على استقبال بعض المهاجرين.