نائب محافظ الغربية: افتتاح مبنى مركز ومدينة السنطة الجديد خلال 20 يوما

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تفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية اليوم /الإثنين/ مدينتي السنطة وزفتي، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال أيام عبد الفطر المبارك؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال نائب المحافظ - خلال جولاته التفقدية - إنه من المقرر افتتاح مبنى مركز ومدينة السنطة الجديد خلال عشرين يومًا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

وأضاف أنه يجرى - حاليًا - تطوير سوق طلعت حرب الجديد للباعة الجائلين بمدينة المحلة الكبرى من خلال تبرع أحد رجال الأعمال، موجهًا الشكر لرجال الأعمال بالمحافظة.

وأشاد عطا بجهود المجتمع المدني الملموسة، مؤكدا أنهم نموذج حي للمشاركة الإيجابية في كافة المبادرات التي تطلقها المحافظة.