تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق في عين زاره وطريق المطار بطرابلس

تجددت الاشتباكات بشكل عنيف، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة بطرابلس، وفق ما أفادت به قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وأشار مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، وفقا للقناة، إلى أن الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، خلال اليومين المقبلين، للقضاء على المليشيات المسلحة.

هذا وسيطر الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، على مساحة واسعة من منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من غريان.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إنه لا يوجد أي تقدم لميليشيات الوفاق في ترهونة غرب ليبيا وأنها لا تستطيع الصمود أمام قوات الجيش الوطني.