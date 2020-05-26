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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و575 حالة في البلاد.

وأشارت «الصحة الكويتية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، إلى تسجيل سبع حالات وفاة بـ«كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 172 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة تعود لـ200 مقيم من الجنسية الهندية، و146 لمواطنين كويتيين، و78 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و38 لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، وتعود باقي الإصابات لجنسيات أخرى.