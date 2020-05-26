الوادي الجديد تستأنف الرحلات الجوية من القاهرة لمطار الخارجة الأحد المقبل

أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، قيام المحافظة باستئناف الرحلات الجوية من القاهرة للخارجة بدءا من يوم الأحد المقبل طبقاً للمواعيد المحددة سلفا.

وأكد الزملوط أنه تقرر استكمال الرحلات الجوية في حالة حجز العدد المناسب لقيام الرحلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل المحافظة والشركة حفاظاً على سلامة الركاب.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطهير داخل مطار الخارجة الجوي والطائرة التي تعمل على الخطوط الداخلية " القاهرة- الخارجة"، كما جرى تعقيم صالات الدخول والانتظار والمنشآت الخاصة بالمطار وذلك تحت إشراف فريق متخصص.