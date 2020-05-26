استطلاع: ثلثا الأستراليين يتوقعون العمل من المنازل بشكل أكبر بعد جائحة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

كشف استطلاع للرأي أن ثلثي الأستراليين يتوقعون العمل من المنازل بشكل أكبر بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا.

كما ذكر أربعة من كل خمسة أشخاص شملهم الاستطلاع أنهم يشعرون بإيجابية أكثر بشأن تحقيق التوازن بين العمل والحياة بعد العمل من المنزل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من شركة "إن بي إن كو" وصدرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن 83% من الأستراليين قالوا إنهم لا يستطيعون العمل من المنزل بدون سرعة إنترنت عالية.

وحسب وكالة الأنباء الأسترالية، لم يسبق لثلثي الأستراليين العمل من المنازل قبل الجائحة، لكن منذ الإغلاق، يعمل 46% من الأستراليين من منازلهم.

وسجلت أستراليا حتى صباح اليوم الثلاثاء 7118 حالة إصابة بفيروس كوورنا و102 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.