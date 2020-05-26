ماكرون يتعهد بدعم صناعة السيارات الفرنسية بـ8 مليارات يورو

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بتقديم أكثر من 8 مليارات يورو (8ر8 مليار دولار) لتعزيز صناعة السيارات في فرنسا.

في المقابل تعهدت شركات صناعة السيارات رينو وبي.إس.أيه التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل بمواصلة الإنتاج داخل فرنسا، وإعادة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة من الخارج.

جاءت هذه الإعلانات قبل أيام من الإعلان المنتظر لشركة رينو لخطة خفض النفقات بمقدار ملياري يورو. ولم تعلق رينو على التقارير الإعلامية التي أشارت إلى اعتزامها إغلاق 4 مصانع في فرنسا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات على مستوى العالم بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث تراجعت مبيعات السيارات بأكثر من 75% سنويا في الاتحاد الأوروبي خلال أبريل الماضي.

وفي فرنسا يعتمد حاليا أكثر من 250 ألف عامل في قطاع صناعة السيارات على الدعم الحكومي المؤقت للأجور، في حين وصل المخزون من السيارات الجديدة لدى الشركات إلى 400 ألف سيارة بحسب ماكرون.

وقال ماكرون إن أي مشتر لسيارة كهربائية جديدة في فرنسا سيحصل على دعم حكومي بقيمة 7000 يورو، وأي شخص يشتري سيارة هجين سيحصل على دعم يتراوح بين 2000 و3000 يورو، وذلك بهدف تعزيز الطلب المحلي على السيارات في فرنسا.

من ناحيتها تعهدت شركة بي.إس.أيه بإنتاج 130 ألف سيارة كهربائية وهجين في فرنسا حتى عام 2021 مقابل عدم إنتاج سيارة واحدة من هذه الفئات خلال العام الماضي، بحسب ما ذكره ماكرون بعد زيارته لشركة فاليو لإنتاج المحركات الكهربائية في شمال فرنسا.

وأضاف أن رينو ستزيد إنتاجها من السيارات الكهربائية والهجين في فرنسا بمقدار 4 أمثال بحلول 2024 ليصل الإنتاج إلى 240 ألف سيارة كهربائية وهجين.

وقال ماكرون "هذه خطة للدفاع عن الوظائف الصناعية لدينا والتي ستواجه أحد أشد الأزمات في تاريخنا".