قداس في فرانكفورت يتسبب في إصابة 112 شخصا بفيروس كورونا

أعلن مسؤول محلي اليوم الثلاثاء أن قداسا أقيم مؤخرا في كنيسة بمدينة فرانكفورت الألمانية أدى حتى الآن إلى إصابة 112 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه يُجرى تعقب العديد من سلاسل العدوى الأخرى.

وقال رينه جوتشالك، رئيس هيئة الصحة المحلية في فرانكفورت، إنه يجري فحص 150 شخصا آخرين بعد اتصالهم بأولئك الذين ثبتت إصابتهم.

وبحسب البيانات، حضر القداس، الذي أقيم في الكنيسة البروتستانتية المعمدانية بفرانكفورت قبل أسبوعين، 180 شخصا، ووقعت العديد من الإصابات عقب ترك المصلين الكنيسة.

وكانت الكنيسة أكدت في بداية الأمر الالتزام بكافة إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي السارية حاليا للحد من تفشي الوباء، إلا أن بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين أظهر اعترافها بوجود أوجه قصور.

وجاء في البيان: "بمراجعة ما حدث، سيكون من الملائم لنا ارتداء أغطية الفم والأنف الواقية خلال القداسات والامتناع عن الإنشاد الديني".

وأعيد فتح أماكن العبادة بشكل تدريجي في ألمانيا على مدار الأسابيع الماضية، إلى جانب قطاعات أخرى مختلفة في الحياة العامة، بسبب الإنجازات التي تحققت في خفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.