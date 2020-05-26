 المستشفيات التعليمية تطلق اسم طبيب «حميات إمبابة» المتوفى بكورونا على أحد الأقسام بالمستشفي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشفيات التعليمية تطلق اسم طبيب «حميات إمبابة» المتوفى بكورونا على أحد الأقسام بالمستشفي

الدكتور محمد عبدالباسط الجابري
الدكتور محمد عبدالباسط الجابري
منى زيدان
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 6:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 6:38 م

وافقت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على اطلاق اسم الدكتور محمد عبدالباسط الجابري استشاري الحميات، علي قاعات قسم 10 والذي يجري تطويره حاليا بمستشفي حميات إمبابة تكريما له وتخليدا لذكراه.

وقال الدكتور محمد فوزي السوده مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الدكتور الشهيد كان يعمل كاستشارى للحميات بمستشفي حميات إمبابة، والتابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وقد وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبه الوطني والوظيفي في علاج مرضي الجائحه بالمستشفى.

وتابع: «ورغم أنه كان لديه المبرر للإعفاء من هذا الواجب ، إلا إنه بالتزامه المعهود وتفانيه أصر علي القيام بواجبه ومناظرة والاشراف على علاج المرضى حتى أصيب، وتم تحويله لمستشفى العجوزة للعزل إلى أن صعدت روحه إلى بارئها ، ويأتى هذا الإجراء تكريما من الوزارة لأحد أبنائها المخلصين».


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