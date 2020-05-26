وفاة ستانلي هو ملك نوادي القمار في ماكاو عن 98 عاما

توفي ستانلي هو، عملاق نوادي القمار في ماكاو عن عمر يناهز 98 عاما، والمعروف باسم "ملك نوادي القمار" في آسيا منذ أكثر من 50 عاما.

وأعلنت ابنته، بانسي هو، رائدة في مجال المقاولات والأعمال التجارية، إنه توفي "بسلام" في أحد مستشفيات هونج كونج بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وساعد هو، الذي يمتلك أكثر من نصف صالات القمار بماكاو في تحويل المنطقة الإدارية الخاصة الصينية الصغيرة إلى أبرز مراكز المقامرة في العالم.

وتخطت المستعمرة البرتغالية السابقة لاس فيجاس لأول مرة في عائدات القمار عام 2006، بعد أربع سنوات من كسر احتكار ستانلى هو لصالات القمار الذي دام لعقود، ليشارك المستثمرون الدوليون في الاستثمار بالمنطقة.