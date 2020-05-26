المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي: أصبت بكورونا في مارس

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كشف المغني الأوبرالي الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي اليوم الثلاثاء أنه أصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مارس ولكنه تعافى تماما .

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه تحدث إلى الصحفيين خارج أحد المستشفيات في بيزا حيث ذهب للتبرع بالدم لبحث خاص بعلاج تجريبي بالبلازما لمرضى كوفيد-19.

وقال الفنان 61 عاما، إنه وزوجته وطفليه أصيبوا بالفيروس ولكن لم يمرض أحد من أسرته بشدة. وأضاف: "لا شيء سوى (درجات) حرارة بين 2ر37 و3ر37 تقريبا".

ونقلت الوكالة عن بوتشيلي قوله: "لقد خضعت للمسحة الطبية وكانت نتيجتي إيجابية. وبصراحة عندما اكتشف هذا كان في العاشر من مارس قمت بالسباحة في المسبح لأنني شعرت أني بخير".

وأكد ناطق باسم الفنان التقارير وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن بوتشيلي خضع لمسحة أخرى للفيروس في أواخر أذار/مارس وكانت نتيجته سلبية.

وفي عيد الفصح، في 12 أبريل، أحيا بوتشيلي حفلا موسيقيا في كاتدرائية خاوية من الحضور في ميلانو. وكان الهدف من الحفل نشر الأمل في مدينة تضررت بشدة جراء الجائحة.