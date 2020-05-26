فلسطين: تسجيل 8 حالات شفاء من فيروس كورونا ولا إصابات جديدة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل ثماني حالات شفاء.

وأَضافت الوزيرة الكيلة في تقرير موجز عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين منها: 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 114 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و36 في المحافظات الجنوبية، موضحة أن نسبة الحالات النشطة 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

يُشار إلى أن المحافظات الفلسطينية الخالية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن هي تسع محافظات: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.