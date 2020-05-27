«سماسرة سوريون» يتقاضون 100 دولار عن كل مرتزق يجلبونه للقتال في ليبيا

تواصل الحكومة التركية استقطاب وتجنيد مقاتلين سوريين وإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب قوات مايسمى بحكومة الوفاق والمجموعات المتشددة التي تدعمها، وذلك عبر وسطاء وسماسرة يستغلون حالة الفقر والعوز التي يعاني منها النازحون في الشمال السوري.

ووفقا لتقرير نشره «المرصد السوري»، نقلًا عن مصادر فإنه يتواجد في محافظتي إدلب وحلب العشرات من هؤلاء السماسرة مهمتهم الترويج للقتال في ليبيا بإغرائهم بالمرتبات الشهرية تارة وإقناعهم بفتاوى علماء المسلمين التي تشرع الوقوف مع تركيا «الدولة الإسلامية» تارة أخرى.

وأكدت المصادر، للمرصد السوري، أن السمسار يأخذ 100 دولار أمريكي من كل مقاتل، كما يأخذ عمولة لم تحدد قيمتها من «مكاتب استقطاب المرتزقة» التابعة للفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب.

كما أنه يتم تطويع الأطفال الذين أعمارهم أقل من 18 عاما، شريطة أن يكون الطفل متدربا على القتال وسبق أن شارك في المعارك.

ووثق المرصد السوري، ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتل بينهم 18 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وعلم المرصد السوري، أن القتلى من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه»، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وتتصاعد وتيرة إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا، حيث كشف المرصد السوري الأحد وصول دفعة جديدة من عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3400 مجند.

ويأتي التحرك التركي بإرسال المزيد من المقاتلين السوريين إلى ليبيا تزامنا مع تصاعد الرفض الدولي للتدخل الأجنبي على خط الأزمة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه للتصعيد في ليبيا في تحذير واضح وحاسم إلى الجانب التركي.