برنامج الغذاء العالمى يحذر من خروج الوضع الانسانى فى اليمن عن السيطرة

حذر برنامج الغذاء العالمى وعلى لسان المتحدثة باسمه اليزابيث بيرس من إمكانية أن يخرج الوضع الانسانى فى اليمن عن السيطرة.

وقالت بيرس - فى مؤتمر صحفى بالامم المتحدة فى جنيف اليوم الثلاثاء - إن وباء كورونا يهدد السكان الذين أضعفهم بالفعل سنوات من الصراع وأصبحوا معلقين بخيط ومعرضون بشدة للصدمات، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون يمنى يعانون من انعدام الأمن الغذائى بينهم حوالى 10 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائى بشكل حاد.

وتوقع برنامج الغذاء العالمى أن يدفع فيروس كورونا العديد من الاطفال الى سوء التغذية الحاد حيث يعانى أكثر من مليونى طفل فى اليمن من سوء التغذية الحاد بالفعل ويخشى البرنامج الاممى من زيادة هذا الرقم.

وأعلنت المنظمة الدولية عن حاجتها إلى 878 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة للملايين الذين يحتاجون إليها من أجل البقاء، وأشار برنامج الأغذية إلى أن النزاع الذى دام لأكثر من خمس سنوات فى اليمن ركع النظام الصحى على ركبتيه ودفع الملايين إلى حافة المجاعة فى الوقت الذى يمثل فيروس كورونا الآن تهديدا جديدا للعائلات اليمنية الضعيفة .

ولفتت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى إلى أن العملية التى يحتاجها اليمن هى عملية لوجستية ضخمة لمساعدة ما يقرب من نصف سكان اليمن، مشيرة إلى تحديات كبيرة هناك مثل الصراع المستمر وتحول الخطوط الأمامية وتحديات الوصول وايضا الاضطرار الى الموازنة بين الموارد المتاحة ومستوى الحاجة غير المسبوق، كما حذرت المتحدثة من أن الوباء يهدد سلسلة التوريد العالمية التى تدعم الاستجابة الانسانية فى اليمن .

فى هذا الخصوص قال برنامج الغذاء العالمى ان الصدمات المؤثرة على سلسلة التوريد العالمية ستؤثر على الاستجابة الانسانية لليمن تأثيرا شديدا وكذلك على توافر الغذاء فى الاسواق المحلية حيث تعتمد اليمن على الواردات لحوالى 90 % من السلع الاساسية بما فى ذلك الغذاء، منوها إلى أن أسعار الأغذية المستوردة ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام وبنسبة تزيد عن 20 % للبعض منها.

وذكر برنامج الغذاء العالمى أن الواردات عبر ميناءي الحديدة وصاليف - وهما المدخلان الرئيسيان للبضائع الى اليمن- مستمرة فى الانخفاض متأثرة بالوضع الاقتصادى الضعيف لليمن اضافة الى انخفاض تدفقات التجارة االعالمية نتيجة وباء كورونا .

وقالت المنظمة الدولية فى تقريرها عن اليمن اليوم إن التحويلات الى اليمن انخفضت فى وقت يتوقع الاقتصاديون ان تصل نسبة الانخفاض الى 70 % فى الاشهر القليلة المقبلة وشددت المنظمة الدولية على أن أفضل استجابة لبرنامج الأغذية العالمي لوباء كورونا هي مواصلة العمليات الحالية التى تدعم أكثر من ثلث السكان بالمساعدة الغذائية الطارئة وقالت المنظمة انه وبموجب دعم البرنامج الثنائى لليمن فقد تم استيراد 4490 مترا مكعبا من معدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية والادوية عن طريق البحر للاستجابة لوباء كورونا ولفتت الى ان انه سيتم مد اليمن بالمزيد كما تم تنفيذ عمليتى نقل جوى للبضائع مع التخطيط للمزيد .

ولفت البرنامج إلى أن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن تعد من أعلى المعدلات فى العالم حيث يحتاج أكثر من مليون امرأة و 2 مليون طفل الى علاج سوء التغذية الحاد ومن بين هؤلاء الأطفال يواجه حوالى 360 الف طفل خطر الموت دون علاج .