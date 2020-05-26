حديقة بإندونيسيا تقتل حيوانات لإطعام أخرى بعد نفاذ الطعام بسبب كورونا

خططت حديقة حيوانات كبرى في إندونيسيا لقتل بعض الحيوانات لإطعام أخرى للعمل على انقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن اقترب الطعام من الانتهاء.

وقال سولهان سيافي المتحدث باسم حديقة بادونج رابع أكبر حدائق إندونيسيا، إن الطعام المتواجد في الحديقة حاليًا يكفي لإطعام الحيوانات حتى شهر يوليو فقط وبعد ذلك سيتم إعدام بعض الحيوانات لحماية الأخرى من الموت جوعًا.

وأضاف أن فيروس كورونا كان سببًا في خسارة حديقة الحيوانات مواردها بعد أن كانت تربح حوالي 1.2 مليار روبية (81،744 دولارًا) شهريًا من الزائرين، ومنذ 23 مارس والحديقة مغلقة وأصبحت تعتمد مؤخرًا على التبرعات التي ليست قادرة على توفير الطعام لكل الحيوانات.

وأوضح أن إدارة الحديقة حددت جزءً من الحيوانات التي سيتم ذبحها، وأبرزها الغزلان المنقطة والطيور مثل الأوز، وسيتم اختيار منها كل من لم يعد بإمكانه التكاثر، لإطعام كمية كبيرة من الحيوانات وأهمها النمر السومطري ونمر جافان لأنهم من الحيوانات المعرضة للإنقراض- وفقًا لجريدة " جلف توداي" التي تصدر بالإنجليزية في الإمارات.

وأشار إلى أن حيوان السومطري يأكل حاليًا 8 كجم من اللحوم كل يومين، بانخفاض عن 10 كجم عن الأيام العادية وهذا مع الوقت سيسبب له ضعف عام ويصبح مهدد بالموت ولذلك يجب التصرف سريعًا.

وعن كمية الطعام التي تحتاجها الحديقة يوميًا، قال المتحدث الرسمي، إن الحديقة تحتاج إلى أكثر من 400 كيلوجرام من الفاكهة يوميًا و 120 كيلوجرامًا من اللحوم كل يومين.

وبعد تدهور الأوضاع، طالبت جمعية حديقة الحيوانات الإندونيسية، الرئيس جوكو ويدودو بالمساعدة في إنقاذ الحيوانات، حيث أن 92% من 60 حديقة حيوانات في البلاد يمكنها إطعام حيواناتها فقط حتى نهاية مايو.