ريال مدريد يخوض مرحلة جديدة من التدريبات استعدادا لعودي الدوري

خاض ريال مدريد مرحلة جديدة من التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة إيبار، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الممتاز، والذي من المقرر أن يعود بعد فترة توقف تجاوزت الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وشهد المران تقسيم المدرب زين الدين زيدان الفريق لمجموعتين كل واحدة تضم 14 لاعبًا للمرة الأولى بعدما كان الفريق يتدرب على ثلاث مجموعات، طبقا لبروتوكول العودة، والذي وضعته رابطة الليجا بالتعاون مع السلطات الإسبانية.

واستغل زيدان فترة التدريبات لزيادة العامل البدني لدى اللاعبين واستعادة لاعبه العائد من إصابة طويلة، ماركو أسينسيو، وكذلك البلجيكي إدين هازارد بعد تعافيه من جراحة في الكاحل.

كما شهدت التدريبات صباح اليوم، عودة ماريانو دياز، بعدما غاب خلال الأيام الماضية، بسبب معاناته من إصابة خفيفة في القدم.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يُستأنف الدوري الإسباني يوم 11 يونيو، بلقاء إشبيلية وريال بيتيس، ويحتل ريال مدريد وصافة جدول الليجا، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، قبل 11 جولة على الختام.