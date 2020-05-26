استقالة وزير في الحكومة البريطانية على خلفية خرق مستشار جونسون للعزل

استقال وزير وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا دوجلاس روسفي، الثلاثاء، بسبب تشكيكه بالمبررات التي قدمها دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل المفروضة في البلاد.

وأوضح روس في تغريدة على حسابة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه "لا تزال هناك نقاط من التوضيح الذي قدمه كامينجز تثير لدي بعض الشكوك"، وذلك غداة مؤتمر صحفي لكامينجز برر فيه أسباب خرقه للقيود، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان كامينجز، كبير مستشاري جونسون، أعلن في وقت سابق أنه لا يأسف على زيارته شمال إنجلترا خلال الحظر ولا ينوي الاستقالة، معتبرا أنه لم يخرق العزل العام، مشيرا إلى أن إصابته وزوجته بفيروس كورونا ثم انتقال المرض إلى ابنهما (4 سنوات) دفعه للسفر.

وأكد أنه لم يطلع جونسون على قرار سفره ما اعتبره خطأ من جانبه، حيث كان يتوجب عليه إبلاغ رئيس الوزراء بذلك.

وواجه جونسون عصيانا في صفوف حزبه وغضبا في مختلف أنحاء بلاده، لرفضه عزل كامينجز، وتصدر السؤال: "على أي كوكب يعيشان؟" الصفحة الأولى في صحيفة "ديلي ميل"، وقال بيت برودبنت أسقف ويليسدن: "جونسون أصبح نسخة كاملة من دونالد ترامب (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي)".