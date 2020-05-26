تراجع شعبية ماكرون بعد إلغاء حجر كورونا

-65% من الفرنسيين لا يعتبرون ماكرون رئيساً جيدا.. مبادرة فرنسية ألمانية لفتح الحدود الأوروبية

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا" الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تواصل في انخفاضها بنسبة تراجع 7 نقاط، بعد إلغاء تدابير الحجر للأزمة الصحية وباء فيروس كورونا المستجد، بينما يتم الحفاظ على شعبية رئيس وزراءه إدوارد فيليب.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري لصالح إذاعة فرانس.إنتر" صحيفة "لكسبريس" الفرنسية، أن 65% يحكمون على تصرفات ماكرون بشكل سلبي، في المقابل، اكتسب فيليب شعبية مرتفعة مع أعضاء حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الحاكم)، إذ يرى 46 ٪ من الفرنسيين أنه رئيس وزراء جيد.

بينما اعتبر 35٪ ممن شملهم الاستطلاع ماكرون "رئيسًا جيدًا للجمهورية"، ليعود ماكرون تقريبًا إلى مستواه في نهاية فبراير (33٪)، قبل الأزمة وفترة حجر الفرنسيين، قبل أن ترتفع منذ بداية الأزمة.

وأعطت العديد من استطلاعات الرأي التي صدرت في مايو ماكرون شعبية منخفضة بشكل حاد، في حين أن رئيس الوزراء، في الخط الأمامي لإدارة الأزمة الصحية ، يقاوم بشكل أفضل إذ حصل على 11 نقطة من شعبيته خلال الشهرين الأولين من الأزمة في استطلاع "أودكس".

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في 19 و 20 مايو لعينة قوامها 1004 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر، بهامش خطأ من 1.4 إلى 3.1 نقطة.

إلى ذلك، أطلقت مبادرة فرنسية ألمانية دعوة لإعادة فتح الحدود بسرعة في أوروبا. إذ دعا رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيران ونظيره الألماني وولفجانج شويبله، إلى إعادة فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع ما يمكن، بعد عدة أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاثنان في بيان مشترك أن "فرنسا وألمانيا يجب أن يعملا من أجل استعادة الحركة الحرة على الفور داخل منطقة شنجن عندما تتوفر الشروط".