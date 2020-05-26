محافظ البحيرة: حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء خلال العيد

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شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء، على الأراضي أملاك الدولة والزراعية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف الحملات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية ومنع استغلال البعض الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى عن إزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 685 متر.

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة حالة تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بقرية طيبه بالدلنجات بمساحة 350 متر عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الإسمنتية، وإزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة 250 متر بعزبة الزقل بقرية افلاقه بدمنهور.

كما تم إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 70 مترا بقرية عزب حوش عيسى عبارة عن مبني بالطوب الأبيض، إوزالة أسوار طوليه بمساحة ١٥ مترا بقرية الشربيني التابعة لمجلس قرية نديبه بدمنهور.