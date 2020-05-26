اليابان تؤجل الموافقة على عقار أفيجان لعلاج كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الثلاثاء، أن طوكيو أرجأت الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" المضاد للأنفلونزا لعلاج فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن سبب الإرجاء يعود إلى أن التجارب السريرية لم تثبت فعالية كافية لذلك العقار.

وكانت الحكومة اليابانية تعتزم الموافقة على استخدام ذلك العقار في أيار/مايو الجاري. وستتواصل التجارب السريرية على العقار في شهر حزيران/يونيو المقبل في عدة منشآت طبية.

كانت السلطات اليابانية قد أعلنت في شباط/فبراير أنها تدرس استخدام ذلك العقار المضاد للأنفلونزا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا إذا ثبت أنه فعال.

وحتى مساء الاثنين، سجلت اليابان 16581 إصابة بفيروس كورونا و830 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.