نقابة أطباء البحيرة تخصيص 23 سرير بمستشفي صدر دمنهور لأعضاء الفريق الطبي

أعلنت نقابة الأطباء بالبحيرة بأنه تم الاتفاق بين النقابة ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة، بتخصيص عدد 23 سرير بمستشفى صدر دمنهور، لأعضاء الفريق الطبي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيان لنقابة أطباء البحيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، قبل قليل، عن انعقاد مجلس إدارة النقابة الدائم لما فيه صالح الأطباء، ولفت البيان إلى أن المجلس سينعقد غدا في تمام الثانية عشر ظهرا لبحث الوضع الراهن وطرح الحلول الممكنة للتعامل مع الأزمة الراهنة.

كما أعلنت النقابة في بيانها عن الترحيب بكافة اقتراحات الأطباء لمناقشتها في الاجتماع، وشددت نقابة الأطباء على الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحي بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب العدوى، وأيضا الإبلاغ السريع فور إصابة أحد الأطباء وذلك ليتسنى للمجلس سرعة التصرف فورا لدعمه ومساندته.