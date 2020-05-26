ضبط كوافير حريمي مخالف لقرارات الغلق بمدينة أبوقرقاص في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، عن ضبط كوافير حريمي مخالف لقرارات الحظر والتي أعلنت عنها الدولة المصرية في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخدتها في أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، إنه أثناء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة بشوارع المركز، تلاحظ وجود عروس تخرج من محل كوافير حريمي مغلق، وبعد استدعاء الشرطة تم فتح المحل، ووُجد به ثلاث عرائس بالإضافة إلى بعض السيدات بالداخل، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم القبض على صاحبة المحل بواسطة رجال الشرطة بمركز أبوقرقاص.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة، وأكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.