 تقرير: الصين تخسر مناقصة لإدارة أكبر محطة لتحلية المياه في إسرائيل بعد ضغط أمريكي - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مايو 2020 12:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تقرير: الصين تخسر مناقصة لإدارة أكبر محطة لتحلية المياه في إسرائيل بعد ضغط أمريكي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:27 ص

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأنها علمت بأن الصين خسرت مناقصة للفوز بإدارة أكبر محطة لتحلية المياه في إسرائيل، وذلك بعد ضغط أمريكي.

ويأتي هذا بعد أسبوعين من قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإعراب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه بشأن عمل الصين في محطة "سوريك 2" بوسط إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن القرار يقلل التوتر مع الولايات المتحدة، فإنه قد يؤدي إلى مواجهة مع الحكومة الصينية.

وكان من المفترض أن يتم تشغيل المحطة من جانب شركة صينية تدعى هوتشيسون. ومن المتوقع أن تنتج المحطة أكثر من 200 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وأن تزيد قدرة التحلية في إسرائيل بنحو 35%.

ومن المقرر أن تعلن إسرائيل في وقت لاحق اليوم عن الشركة الفائزة بمناقصة تشغيل المحطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك