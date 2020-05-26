تقرير: الصين تخسر مناقصة لإدارة أكبر محطة لتحلية المياه في إسرائيل بعد ضغط أمريكي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأنها علمت بأن الصين خسرت مناقصة للفوز بإدارة أكبر محطة لتحلية المياه في إسرائيل، وذلك بعد ضغط أمريكي.

ويأتي هذا بعد أسبوعين من قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإعراب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه بشأن عمل الصين في محطة "سوريك 2" بوسط إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن القرار يقلل التوتر مع الولايات المتحدة، فإنه قد يؤدي إلى مواجهة مع الحكومة الصينية.

وكان من المفترض أن يتم تشغيل المحطة من جانب شركة صينية تدعى هوتشيسون. ومن المتوقع أن تنتج المحطة أكثر من 200 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وأن تزيد قدرة التحلية في إسرائيل بنحو 35%.

ومن المقرر أن تعلن إسرائيل في وقت لاحق اليوم عن الشركة الفائزة بمناقصة تشغيل المحطة.