لاتام التشيلية للطيران تعلن إفلاسها بسبب أزمة كورونا

أعلنت شركة لاتام التشيلية للطيران إفلاسها بسبب أزمة كورونا الراهنة.

وذكرت الشركة أن مجموعة لاتام وشركاتها المملوكة لها في تشيلي وبيرو وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة تقدمت بطلب اليوم الثلاثاء لحمايتها من الدائنين وفقا للمادة 11 من قانون الإفلاس الأمريكي.

ولم يسر هذا الإجراء بعد على شركات المجموعة في الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.

يذكر أن لاتام هي أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، وقد وصل عدد ركابها في العام الماضي إلى نحو 74 مليون راكب.

من جانبه، قال روبرتو الفو، رئيس مجلس الإدارة إن " لاتام دخلت جائحة كوفيد-19 كشركة متعافية وربحية، لكن الظروف الاستثنائية أدت إلى انهيار الطلب العالمي وتوقف عملي لحركة النقل الجوي".

كانت شركة ابيانكا الكولومبية للطيران قد أعلنت إفلاسها بسبب التراجع الكبير في عائداتها الناجم عن قيود السفر واسعة النطاق.

وهناك العديد من شركات الطيران على مستوى العالم تكافح من أجل البقاء في أزمة كورونا، ومن المنتظر أن تحصل اير فرانس كيه إل إم الفرنسية الهولندية ولوفتهانزا الألمانية على حزم إنقاذ في أوروبا.

وستواصل لاتام حركة التشغيل مبدئيا وستعيد هيكلتها وتبحث عن مصادر تمويل جديدة.

وقد تعهدت عائلتا كويتو وامارو مالكي الشركة بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية القطرية، بتقديم رأسمال بقيمة 900 مليون دولار.